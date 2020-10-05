"Заря" хочет арендовать защитника "Динамо". Киевляне согласны только на продажу

После прихода в команду Мирчи Луческу Шабанов не провел за первую команду ни одного матча

Луганская "Заря" планирует укрепить линию обороны защитником киевского "Динамо" Артемом Шабановым. Бронзовый призер прошлого сезона Премьер-лиги хочет арендовать футболиста у киевлян, однако те согласны только на полноценный трансфер, об этом сообщается в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

"Загвоздка в возможном сегодняшнем переходе Шабанова в "Зарю" заключается лишь в одном. "Динамо" хочет полноценный трансфер, луганчане же, которым чрезвычайно нужен ЦЗ, настаивают на аренде. Есть предположение, что переход все же состоится. На полноценных условиях", – сообщает источник.

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В текущем сезоне Шабанов не провел ни одного матча за первую команду. Сначала он восстанавливался от травмы, а затем играл только за дублирующий состав. В прошлом сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах и три забитых мяча.

Накануне Игорь Суркис объявил последнего новичка "Динамо". Киевляне берут в аренду Белуце и никого не покупают, несмотря на заработанный миллиард гривен.

Смотрите, как забивает Артем Шабанов:

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