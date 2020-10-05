Українська
$ 28,34
33,23

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Заря" хочет арендовать защитника "Динамо". Киевляне согласны только на продажу

5 октября, 10:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

После прихода в команду Мирчи Луческу Шабанов не провел за первую команду ни одного матча

Луганская "Заря" планирует укрепить линию обороны защитником киевского "Динамо" Артемом Шабановым. Бронзовый призер прошлого сезона Премьер-лиги хочет арендовать футболиста у киевлян, однако те согласны только на полноценный трансфер, об этом сообщается в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

"Загвоздка в возможном сегодняшнем переходе Шабанова в "Зарю" заключается лишь в одном. "Динамо" хочет полноценный трансфер, луганчане же, которым чрезвычайно нужен ЦЗ, настаивают на аренде. Есть предположение, что переход все же состоится. На полноценных условиях", – сообщает источник.

Реклама

В текущем сезоне Шабанов не провел ни одного матча за первую команду. Сначала он восстанавливался от травмы, а затем играл только за дублирующий состав. В прошлом сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах и три забитых мяча.

Накануне Игорь Суркис объявил последнего новичка "Динамо". Киевляне берут в аренду Белуце и никого не покупают, несмотря на заработанный миллиард гривен.

Смотрите, как забивает Артем Шабанов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Артем Шабанов

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты четвертого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты четвертого тураЧУ по футболу
Луческу расставил все точки над
Луческу расставил все точки над "і" в истории с КравцомФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Минай" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять