Как Луческу настраивал Шабанова на "Шахтер" и что сказал Сидорчук после удаления

Также защитник киевлян рассказал, как был пропущен первый гол

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов рассказал о поражении в 9-м туре чемпионата Украины от "Шахтера" (0:3). В поединке на НСК "Олимпийский" он вышел на позиции левого защитника, и накануне встречи главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу разговаривал с Артемом о тактических моментах игры.

Реклама

Читайте также: Автора шального удара в матче "Шахтер" – "Динамо" признали лучшим в туре

"Луческу говорил не бросаться, потому что у "Шахтера" быстрые футболисты на флангах. Если соперник принял мяч, то не выбрасываться, а дождаться партнера, так как два в один будет легче отбирать мяч. Один в один очень тяжело с ними, они очень резкие. Первый гол в наши ворота? Пошла обычная подача с фланга, один нападающий и много наших защитников, но пропустили гол", – сказал Шабанов "Профутбол Digital".

Артем Шабанов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее в комментарии сайту "Динамо" Шабанов отмечал, что в динамике нарушение Сидорчука не смотрелось на удаление, но: "Арбитру виднее, она была ближе. Сидорчук извинился перед всеми, но мы сказали, что ничего страшного, у всех бывают ошибки. Надо поддержать Сергея, все старались и хотели выиграть".

Реклама

Мы также сообщали, что нападающий "Шахтера" назвал разгром бывшего клуба особенным.

А легендарный тренер киевского "Динамо" срочно госпитализирован. У 80-летнего Йожефа Сабо поднялась высокая температура.

Смотрите, как Артем Шабанов забивал в лиге Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама