Українська
$ 28,12
33,2

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" сообщило о восьми игроках, вылечившихся от коронавируса: полный список

11 ноября, 21:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

А вот Александр Андриевский и Артем Шабанов отправились на самоизоляцию

Киевское "Динамо" на официальном сайте опубликовало полный список игроков клуба, сдавших сегодня негативные тесты на коронавирус. Сообщается, что восемь футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, о которых мы писали ранее, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Реклама

В то же время, появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест также дал положительный результат.

Добавим, что ранее в расположении сборной положительный тест сдал Денис Попов. Футболист отправился на самоизоляцию и не сможет помочь национальной команде в ноябрьских матчах.

В тренде
Один из самых больших талантов сборной Украины заканчивает карьеру в 27 лет

Смотрите, как "Динамо" играло с "Барселоной" в Лиге чемпионов:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус Александр Караваев Александр Андриевский Николай Шапаренко Артем Шабанов Георгий Цитаишвили Миккель Дуэлунд Виталий Миколенко Тудор Бэлуцэ

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Карантин выходного дня" может остановить чемпионат Украины по футболу: идут переговорыЧУ по футболу
"Динамо" разгромлено "Шахтером": видео голов и обзор матчаЧУ по футболу
"Динамо" бито "Шахтером" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Все результаты 8-го тура чемпионата Украины
Все результаты 8-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Финалистка конкурса
Финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера"ЧУ по футболу
Главные слова Луческу после матча
Главные слова Луческу после матча "Динамо" – "Шахтер": "Сегодня выиграл коронавирус"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять