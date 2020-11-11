"Динамо" сообщило о восьми игроках, вылечившихся от коронавируса: полный список

А вот Александр Андриевский и Артем Шабанов отправились на самоизоляцию

Киевское "Динамо" на официальном сайте опубликовало полный список игроков клуба, сдавших сегодня негативные тесты на коронавирус. Сообщается, что восемь футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, о которых мы писали ранее, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

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В то же время, появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест также дал положительный результат.

Добавим, что ранее в расположении сборной положительный тест сдал Денис Попов. Футболист отправился на самоизоляцию и не сможет помочь национальной команде в ноябрьских матчах.

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