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"Динамо" отказали в рекордном трансфере со времен Реброва

2 февраля, 15:21

Олег Люлька Олег Люлька

9 миллионов евро, предложенных киевлянами за габонца Бупендзу, не устроили турецкий "Хатайспор"

Киевское "Динамо" предложило самые крупные за последние пять с половиной лет деньги за новичка, но получило отказ.

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Речь о 24-летнем форварде-левше из "Хатайспора" и сборной Габона Аароне Бупендзе, который с 15 голами в 19 матчах является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата Турции.

"Недавно мы получили предложение в размере 9 миллионов евро в рассрочку от клуба из Европы, но отклонили его", – заявил вице-президент "Хатайспора" Этхем Сунар

Аарон Бупендза

Аарон Бупендза / Фото: Getty Images

По данным издания En Son Haber, европейской командой, получившей отказ по Бупендзе, является "Динамо". "Хатайспор" не намерен отпускать своего нападающего к Мирче Луческу, имеющему отличные связи в турецком футболе, дешевле, чем за 10 миллионов евро.

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Смотрите, как забивает Бупендза

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Отметим, что в последний раз игрока за 9 млн евро "Динамо" покупало летом 2015 года, еще при тренере Сергее Реброве, приобретя у "Базеля" парагвайца Дерлиса Гонсалеса. С тех пор киевляне на трансферном рынке ведут себя куда экономнее.

Мирча Луческу
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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" не может покупать дорогих игроков и предлагать футболистам большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся у нас ребят. Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость", – отметил недавно Луческу

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Динамо Киев чемпионат Турции Аарон Бупендза
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