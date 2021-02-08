"Динамо" – БАТЭ: онлайн контрольного матча киевлян в Турции

Сегодня киевское "Динамо" проводит последний товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции. Соперник – хорошо известный по выступлениям в Лиге чемпионов и Лиге Европы белорусский БАТЭ. Ранее начало (10:00) обусловлено тем, что подопечные Мирчи Луческу в понедельник же возвращаются на родину. Наш сайт ведет онлайн встречи с комментариями и мультимедиа.

"Динамо" – БАТЭ

1’ Первый фол в центре поля зафиксировал арбитр, Забарный оказался на газоне. Начало матча Стартовый свисток прозвучал! Поехали! Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Миколенко – Андриевский, Шепелев, Буяльский – Цыганков, де Пена – Беседин. Запасные: Нещерет, Сирота, Кендзёра, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Дуэлунд, Шапаренко, Леднев, Русин, Ванат, Супряга, Родригеc.

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Пока что "бело-голубые" не впечатляют результатами. В субботу они едва обыграли "Шкендию" из Северной Македонии. Успех украинскому клубу принес Богдан Леднев, который заменил самого дорогого украинского игрока – Виктора Цыганкова.

"Динамо" – "Шкендия-79" – 1:0

Гол: Леднев, 85

Состав "Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзера (Караваев, 61), Попов (Сирота, 77), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77), Сидорчук (Шепелев, 61), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 61), Цыганков (Леднев, 77), Родригес (де Пена, 61), Беседин (Супряга, 61)

Ранее спарринг киевлян с болгарами завершился вничью 2:2. "Динамо" упустило победу над софийским ЦСКА, не реализовав один из двух пенальти.

Дальше команду Мирчи Луческу уже ждут официальные встречи. 13 февраля в УПЛ против "Олимпика", а через пять дней первый поединок с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

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