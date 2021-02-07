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"Прям третий брат Кличко": Селезнев заинтриговал первым фото после изгнания из "Колоса"

7 февраля, 23:50

Олег Люлька Олег Люлька

Фолловеры скандального нападающего гадают, уходит он в бокс или в UFC

Скандальный футболист Евгений Селезнев опубликовал первый пост у себя в Instagram с тех пор, как в конце января его выгнали из "Колоса" за нарушение режима.

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Отчисленный из "Колоса" 35-летний форвард запостил свое фото в боксерской стойке с готовыми к бою кулаками.

"Never give up", – при этом написал традиционную для своих постов фразу на английском Селезнев

У нее есть несколько переводов. Первый – "никогда не сдавайся". Этот смысл, наверное, и вложил в свой пост Селезнев, тем самым дав понять, что после скандала в "Колосе" он не намерен опускать руки.

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Второй возможный перевод "never give up" – "никогда не прекращать". Используя это значение, Селезнева потроллил один из его фолловеров, написав в комментариях под фото: "Never give up buhat".

Другие же подписчики лучшего из ныне играющих бомбардиров в истории чемпионата Украины восприняли его фото с боксерской стойкой как намек на то, что Селезнев бросает футбол и переходит в бокс или смешанные бои. Вот комментарии фолловеров нападающего:

  • По прессу вопросов нет
  • Как нет и самого пресса
  • В бокс теперь пойдешь?
  • Подписал контракт с UFC???
  • Жека, ну, прям третий брат Кличко
  • Да, давай в UFC! Шоу делать умеешь. Бросай вызов Макгрегору и поднимай "бабки"

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

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Хотя сам Селезнев ранее заявил, что завязывать с футболом не намерен. По слухам, он может продолжить карьеру во львовском "Рухе", неподалеку от Артема Милевского, защищающего цвета закарпатского "Миная".

Смотрите, как Селезнев занимается боксом

Евгений Селезнев в ринге Видео: Instagram

А вот реакция Селезнева на отчисление из "Колоса"

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

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футболист чемпионат Украины Евгений Селезнев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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