"Як третій брат Кличко": Селезньов заінтригував першим фото після вигнання з "Колоса"

Скандальний футболіст Євген Селезньов опублікував перший пост у себе в Instagram з тих пір, як наприкінці січня його вигнали з "Колоса" за порушення режиму.
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Відрахований з "Колоса" 35-річний форвард запостив своє фото в боксерській стійці з готовими до бою кулаками.
"Never give up", – при цьому написав традиційну для своїх постів фразу англійською Селезньов
У неї є кілька перекладів. Перший – "ніколи не здавайся". Цей сенс, напевно, і вклав у свій пост Селезньов, давши зрозуміти, що після скандалу в "Колосі" він не має наміру опускати руки.
Другий можливий переклад "never give up" – "ніколи не припиняти". Використовуючи це значення, Селезньова потролив один з його фоловерів, написавши в коментарях під фото: "Never give up buhat".
Інші ж підписники найкращого з нині граючих бомбардирів в історії чемпіонату України сприйняли його фото з боксерською стійкою як натяк на те, що Селезньов кидає футбол та переходить до боксу або змішаних боїв. Ось коментарі фоловерів нападника:
- Щодо преса питань немає
- Як немає і самого преса
- У бокс тепер підеш?
- Підписав контракт з UFC???
- Жеко, ну, немов третій брат Кличко
- Так, давай до UFC! Шоу робити вмієш. Кидай виклик Макгрегору і піднімай "бабки"
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Хоча сам Селезньов раніше заявив, що зав'язувати з футболом не має наміру. З чуток, він може продовжити кар'єру у львівському "Русі", неподалік від Артема Мілевського, що захищає кольори закарпатського "Миная".
Дивіться, як Селезньов займається боксом
А ось реакція Селезньова на відрахування з "Колоса"
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