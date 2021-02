"Як третій брат Кличко": Селезньов заінтригував першим фото після вигнання з "Колоса"

Скандальний футболіст Євген Селезньов опублікував перший пост у себе в Instagram з тих пір, як наприкінці січня його вигнали з "Колоса" за порушення режиму.

Реклама

Читайте також: "Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи Селезньова

Відрахований з "Колоса" 35-річний форвард запостив своє фото в боксерській стійці з готовими до бою кулаками.

"Never give up", – при цьому написав традиційну для своїх постів фразу англійською Селезньов

У неї є кілька перекладів. Перший – "ніколи не здавайся". Цей сенс, напевно, і вклав у свій пост Селезньов, давши зрозуміти, що після скандалу в "Колосі" він не має наміру опускати руки.

Реклама

Другий можливий переклад "never give up" – "ніколи не припиняти". Використовуючи це значення, Селезньова потролив один з його фоловерів, написавши в коментарях під фото: "Never give up buhat".

Інші ж підписники найкращого з нині граючих бомбардирів в історії чемпіонату України сприйняли його фото з боксерською стійкою як натяк на те, що Селезньов кидає футбол та переходить до боксу або змішаних боїв. Ось коментарі фоловерів нападника:

Щодо преса питань немає

Як немає і самого преса

У бокс тепер підеш?

Підписав контракт з UFC???

Жеко, ну, немов третій брат Кличко

Так, давай до UFC! Шоу робити вмієш. Кидай виклик Макгрегору і піднімай "бабки"

Євген Селезньов / Фото: Instagram

Читайте також: Маркевич розкрив спосіб виховання "п'яного" Селезньова

Реклама

Хоча сам Селезньов раніше заявив, що зав'язувати з футболом не має наміру. З чуток, він може продовжити кар'єру у львівському "Русі", неподалік від Артема Мілевського, що захищає кольори закарпатського "Миная".

Дивіться, як Селезньов займається боксом

Євген Селезньов в рингу Відео: Instagram

А ось реакція Селезньова на відрахування з "Колоса"

Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама