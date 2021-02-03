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"Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи Селезньова

3 лютого, 16:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Скандал з Селезньовим дістався до соцмереж Вороніна

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін влаштував словесну перепалку зі своїми підписниками в Instagram, захищаючи колишнього форварда "Колоса" Євгена Селезньова, з яким напередодні клуб розірвав контракт за порушення режиму.

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Один з підписників написав Вороніну: "Поховав Кар'єру Селі", відреагувавши на чутки, що Селезньов випивав з Вороніним перед відрахуванням з "Колоса".

Андрій з гумором відреагував на звинувачення, відповівши зі смайликом: "Ще не народився той, хто Селю поховає, залиште його в спокої". А ось іншому коментатору відповів набагато грубіше: "Дивись, щоб тебе не поховали, клоуне".

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Інші фоловерів почали жартувати над фото, мовляв, Воронін телефонує Селезньову з пропозицією повторити. Також надійшла пропозиція забрати Євгена до Москви, де Воронін працює тренером в "Динамо": "Йому там місце... сім'ю годувати".

Нагадаємо, кілька років тому Селезньову дорікали за те, що він поїхав грати до Росії, на що той відповів, що йому потрібно годувати сім'ю, створивши мем для українського футболу.

Раніше ми писали, що Мирон Маркевич розкрив спосіб виховання "п'яного" Селезньова. За словами тренера, найкращим чином футболіста в разі порушення режиму виправляє лава запасних.

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футболіст Андрій Воронін Євген Селезньов

Джерело: Сегодня|Спорт

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