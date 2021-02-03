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Маркевич розкрив спосіб виховання "п'яного" Селезньова

3 лютого, 15:02

Олег Люлька Олег Люлька

За словами тренера, найкращим чином футболіста в разі порушення "виховує" лава запасних

Знаменитий тренер Мирон Маркевич назвав найкращий спосіб виховання форварда Євгена Селезньова, який свого часу грав у нього в "Дніпрі". Нагадаємо, днями Селезньова відрахували з "Колоса" за порушення режиму.

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"Якщо і були якісь здогади, що Євген дозволив собі зайвого, то найкращим способом виховання була лавка запасних. Так було перед півфінальними матчами Ліги Європи 2015 року з "Наполі". Той урок пішов Селезньову на користь. У першому поєдинку в Італії він (вийшовши на заміну) зрівняв рахунок, а в повторному забив переможний гол і зробив вагомий внесок у вихід "Дніпра" до фіналу престижного континентального турніру", – розповів у коментарі Meta-ratings Мирон Маркевич.

Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Instagram

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що, за чутками, перед відрахуванням з "Колоса" Селезньов випивав у Туреччині з Вороніним, який працює в тренерському штабі московського "Динамо". Хоча останній це спростовує.

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Після цього Селезньов нібито з'явився не в кондиціях на спаринг з брестським "Рухом", через що його зняли з гри і вигнали з "Колоса".

Однак сам Селезньов стверджує, що п'яним на матч не виходив, додаючи, що до Києва зі зборів в Туреччині достроково полетів "через сімейні обставини".

Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

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