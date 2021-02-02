Селезньов запропонував за голосом визначити, чи порушував він режим

Форвард наполягає, що його не вигнали з "Колоса", а він сам поїхав за сімейними обставинами

Скандальний футболіст Євген Селезньов запропонував за його голосом визначити, чи порушував він режим на зборах в Туреччині. Нагадаємо, раніше Селезньова вигнали з "Колоса" за рішенням головного тренера команди Руслана Костишина.

"Я поїхав за сімейними обставинами. Порушення режиму? Ви ж мене чуєте. У мене зараз такий голос, що я міг порушити режим? Давайте облишимо ці чутки, вони розвіються самі", – заявив 35-річний Селезньов у коментарі "Футбол NEWS"

"Продовження кар'єри в УПЛ? Чому ні. Я що, збирався закінчувати? Зараз поки проводжу час з сином, з собакою, з мамою, з дружиною", – додав Селезньов

Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що, за чутками, перед відрахуванням з "Колоса" Селезньов випивав з Вороніним, який працює в тренерському штабі московського "Динамо".

Після цього Селезньов вийшов на розминку перед спарингом з брестським "Рухом", але не з'явився в грі, хоча був у стартовому складі. Нібито футболіст був не в кондиціях. Конфлікт перенісся до роздягальні, оскільки клуб із Ковалівки змушений був почати зустріч у меншості.

Євген Селезньов / Фото: Instagram

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Відзначимо, що наразі в активі Селезньова 116 голів у чемпіонаті України. Щоб наздогнати рекордсмена за всю історію турніру Максима Шацьких, який давно вже завершив кар'єру, Євгену залишилося забити вісім м'ячів. Але, не виключено, відрахування з "Колоса" поставить хрест на цій мрії гравця.

Дивіться, як Селезньов забивав за "Колос"

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