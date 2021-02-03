Хто візьме Селезньова бити рекорд Шацьких: поки є два варіанти

На серйозному роздоріжжі виявився колишній футболіст збірної України Євген Селезньов. Днями "Колос" відрахував Селезньова за порушення режиму , Хоча сам він не зізнався, що саме сталося. Втім, 35-річний уродженець Макіївки не втрачає надії побити гольовий рекорд в чемпіонатах країни Максима Шаціх.

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Telegram-канал "Динамо Київ Inside" стверджує, що Женя дуже хоче продовжити грати в УПЛ:

"Селезньов так просто не здається. Він марить ідеєю обійти в гольовому реєстрі Шацьких і Реброва. Закінчувати кар'єру не збирається. Інших варіантів, окрім як в УПЛ, не розглядає. З точки зору зручності і комфорту напрошується варіант з "київським" клубом Гельзіна. Розмова такий відбувся. І хоча нинішній тренер "Олімпіка" Климовський зіграв на випередження, заявивши що нинішнього Селезньова в команді бачити не хотів би, все може помінятися волею Гельзіна. Його команді, дивлячись на ситуацію з Шахаб, конче потрібно такий "Таран". Інший варіант для Селезньова – винниківський "Рух", його друга Козловського. Але там є нюанс – Григорій пів року тому затаїв на нього образу, коли донеччанин не дотримав слово повернутися в УПЛ саме в Винники. Тепер буде складніше. Але Козловський може відійти".

Зараз у форварда на рахунку 116 голів в ЧУ, до досягнення Шацьких – ще вісім точних ударів. За пів року до закінчення другого кола забити їх для Селезньова – з розряду фантастики. Адже найкращі бомбардири першої частини сезону, Шахаб і Циганков, відзначилися по вісім разів. Євген же за перше коло реалізував п'ять пенальті. З гри забивати у нього не виходить.

Євген Селезньов в матчі проти "Дніпра-1" / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

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Нагадаємо, тренер московського "Динамо" зустрічався з Селезньовим і попередив журналіста.

Навряд чи якась команда з амбіціями захоче порушувати атмосферу в роздягальні і брати проблемного Селезньова. Скромні ж клуби забивають мало, так що нападнику доведеться старатися ще хоча б рік. Чи витримає його організм і чи зможе він показати силу волі, пішовши в "зав'язку" – велике питання. Залишилося знайти клуб, який йому довіриться.

Схоже, що "Рух" був би прийнятним варіантом для всіх, адже львів'яни на нинішньому етапі розвитку люблять робити ефектні ходи. Чекаємо розвитку подій.

Згадаймо, як раніше Женя забивав за "Дніпро":

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