"Зоря" обіграла "Десну" в битві за "бронзу" Прем'єр-ліги: відео голів

Луганська "Зоря" обіграла чернігівську "Десну" в матчі двох претендентів на бронзові медалі чемпіонату України. Команди зустрічалися на засніженому полі "Славутич-Арени" в Запоріжжі в рамках 14-го і першого після зимової паузи туру Прем'єр-ліги.

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Героєм зустрічі став нападник луганчан Олександр Гладкий, який оформив дубль. У гостей забитим м'ячем відзначився Андрій Тотовицький, однак цього виявилося недостатньо, щоб зачепитися за очки.

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Відзначимо, що герой зимового трансферного вікна в Україні Шахаб Захеді сьогодні дебютував у складі "Зорі", вийшовши на заміну в другому таймі, але відзначитися не зумів.

"Зоря" – "Десна" – 2:1

Голи: Гладкий (18, 61) – Тотовіцкій (21)

"Зоря": Василь, Вернидуб, Фаворов, Абу-Ханна, Назарина, Іванисеня, Кочергін, Циганикс (Леовіжілдо, 46), Хомченовський (Захеді, 60), Сайядманеш, Гладкий, Казаков (90+5)

"Десна": Паст, Конопля (Гітченко, 78), Тамм, Імереков (Арвеладзе, 86), Мостовий (Дегтярьов, 78), Огиря, Гуцуляк (Домбровський, 67), Білошевский (Картушов, 67), Калитвинцев, Тотовицький, Будковський.

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Попередження: Імереков (51), Огіря (64), Конопля (77), Іванисеня (80), Калитвинцев (90), Будковський (90).

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