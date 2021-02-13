"Динамо" – "Олімпік": онлайн матчу чемпіонату України

У суботу, 13 грудня, стартує 14-й тур чемпіонату України: в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського столичне "Динамо" прийме донецький "Олімпік". Матч розпочнеться о 17:00, а на нашому сайті пройде текстова онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів.

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ОНЛАЙН МАТЧУ "ДИНАМО" – "ОЛИМПИК"

На зимові канікули "Динамо" пішло в статусі лідера чемпіонату України, випереджаючи "Шахтар" всього на один бал. "Олімпік" посідає сьоме місце, відстаючи від зони Ліги Європи на три бали.

Цим поєдинком команди відкриють для себе другу половину сезону. При цьому, динамівці вже на наступному тижні зустрінуться з "Брюгге" в 1/16 Ліги Європи. Кияни готувалися до відновлення сезону в ОАЕ і Туреччині. На зборах команда Мірчі Луческу провела вісім спарингів – здобули чотири перемоги, двічі програли і двічі зіграли внічию. Але є один нюанс – нападники "Динамо" не забили жодного гола на зборах.

"Олімпік" також проводив збори в Туреччині де зіграв 7 контрольних матчів, в яких здобув три перемоги, тричі зіграв внічию і зазнав однієї поразки.

Кияни обійшлися взимку без трансферів. В оренду в "Ворсклу" був відправлений Георгій Цітаішвілі, зате повернулися Сідклей і Мохаммед Кадірі. Також чутки відправляють до Польщі Артема Шабанова, але поки офіційно про це не оголошували.

А ось "Олімпік" зазнав серйозних втрат – команду покинув кращий бомбардир чемпіонату України Шахаб Захеді, який перейшов в "Зорю". Також донеччани попрощалися з Павлом Ксьонзом, Різваном Аблітаровим, Кирилом Кириленком, Андрієм Кравчуком. У той же час, команду поповнили Богдан Векляк, Владислав Хамелюк, Таллес Бренер і Тадеус Нкенг.

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Букмекери про матч "Динамо" – "Олімпік":

Букмекери вважають "Динамо" фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.35, на нічию – 4.50, на перемогу "Олімпіка" – 7.25.

Де дивитися матч "Динамо" – "Олімпік":

Дивитися матч "Динамо" – "Олімпік" можна на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Як "Динамо" і "Олімпік" грали до зимової паузи:

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