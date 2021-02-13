Матч "Колос" – "Шахтар" під загрозою зриву. Стала відома причина

Сьогодні, 13 лютого, за планами матч 14 туру української Прем'єр-ліги "Колос" – "Шахтар". Старт поєдинку запланований на 17:00.

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Але як повідомляє Футбол NEWS , Поєдинок в Ковалівці під великим питанням. Делегат зустрічі Олександр Каденко після інспекції арени має сумніви щодо готовності поля. Остаточне рішення мають ухвалити за півтори години до стартового свистка – о 15:30.

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Нагадаємо, що о 14:00 розпочнеться поєдинок "Зорі" і "Десни". Команди ведуть боротьбу за бронзові медалі чемпіонату України. Дивіться безкоштовно пряму відеотрансляцію матчу "Зоря" – "Десна" на нашому сайті.

Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України .

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