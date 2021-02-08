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"Зоря" підтвердила трансфер кращого бомбардира чемпіонату України

8 лютого, 17:13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Луганський клуб отримав серйозне підсилення перед поновленням сезону в Україні

Луганська "Зоря" на офіційному сайті оголосила про трансфер іранського нападаючого Захеді Шахаба. Ексфутболіст донецького "Олімпіка" підписав з луганчанами контракт терміном на чотири роки. У новому клубі Шахаб отримав дев'ятий номер і вже внесений до заявки на весняну частину чемпіонату України.

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У складі "Олімпіка" Шахаб провів 34 гри, забив 14 м'ячів, вісім з яких – в поточному сезоні. Іранець ділить перше місце в списку бомбардирів поточного чемпіонату України з Віктором Циганковим з "Динамо".

Ще в січні говорили, що Шахаба хоче купити португальський клуб. "Ріу Аве" пропонував "Олімпіку" 300 тисяч євро, але в підсумку хлопець вирішив залишитися в Україні.

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Дивіться, як Захеді забивав за "Олімпік" в чемпіонаті України:

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чемпіонат України Зоря Луганськ Шахаб Захеді

Джерело: Сегодня|Спорт

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