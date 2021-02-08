Переслідування "Донбаса" триває: "Кременчук" переміг "Маріуполь" за буллітами

У регулярному чемпіонаті України з хокею трапляються і технічні поразки

У минулі вихідні в Українській хокейній лізі відбулися поєдинки 32-го туру. Правда, не всі. Херсонський "Дніпро" не вийшов на зустріч з "Донбасом", за що йому зарахували технічну поразку. Пояснення обіцяють дати пізніше. Інші зустрічі проходили у впертій боротьбі. А недавно канадський хокеїст в Україні поставив на коліна росіянина.

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Чемпіонам з Кременчука довелося докласти чимало зусиль, щоб зломити опір останньої команди турніру – київських "Крижаних вовків" (4:2). До 38-ї хвилини рахунок тримався нічийним – 1:1. Лише в кінцівці хлопці Олександра Савицького остаточно зняли питання про переможця. Дивіться огляд матчу.

А поєдинок "Краматорська" й "Маріуполя" завершився перемогою господарів лише в серії буллітів – 3:2. Причому, гості відігралися з рахунку 0:2, але в "лотереї" все ж поступилися.

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В суботу "Сокіл" зумів зломити опір "Білого барса" в овертаймі – 5:4. Отже, тріо лідерів здобуло по три очки. "Кременчук" і "Сокіл" продовжують гонитву за "Донбасом". Попереду ще достатньо матчів в регулярному сезоні, щоб змінити розстановку в таблиці.

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Періодично в чемпіонаті України трапляються й бійки:

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