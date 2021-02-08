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Його таки продали: найкращий бомбардир чемпіонату України змінив клуб – ЗМІ

8 лютого, 11:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Іранець Захеді Шахаб із "Олімпіка" перебрався-таки до луганської "Зорі"

Найочікуваніший трансфер зимового міжсезоння в українському футболі, схоже, таки відбувся. 25-річний іранський форвард Захедітабар Шахаб перейшов з донецького "Олімпіка" в луганську "Зорю". Переговори між клубами почалися ще під Новий рік, але підійшли до завершення тільки зараз. Тим часом, Шахаба відправляли в дубль "Олімпіка" за "саботаж" на тренуваннях.

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Про завершення трансферу повідомив сайт уболівальників луганського клубу.

Пишуть, що Захеді прибув до Запоріжжя, де базується "Зоря", ще в суботу. Футболіст успішно пройшов медичне обстеження і став повноцінним гравцем команди Віктора Скрипника. За викуп прав на іранця луганський клуб виклав 365 тисяч доларів. Контракт із "Олімпіком" у нього закінчувався влітку.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

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Ще в січні говорили, що Шахаба хоче купити португальський клуб. "Ріу Аве" пропонував "Олімпіку" 300 тисяч євро, але в підсумку хлопець вирішив залишитися в Україні. За донецьку команду він виступав з літа 2019 року. У нинішньому чемпіонаті країни забив вісім м'ячів у 11 матчах. Також 8 голів в активі динамівця Віктора Циганкова, але він взяв участь в 12 матчах.

Згадаймо, як Захеді забивав за "Олімпік" у чемпіонаті України:

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футбол чемпіонат України Зоря Луганськ Олімпік Донецьк трансфер Шахаб Захеді
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