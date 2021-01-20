Бомбардира-скандаліста з чемпіонату України хоче купити португальський клуб

На 25-річного бомбардира донецького "Олімпіка" Захеді Шахаба з'явився ще один покупець. Тиждень тому Шахаба відправили в дубль "Олімпіка", і він не полетів з командою на збір до Туреччини. Тим часом, конкретна пропозиція донецькому клубу про покупку прислав португальська "Ріу Аве".

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Про це повідомили на YouTube-каналі передачі "ТаТоТаке".

Середняк тамтешньої Прімейра пропонує "Олімпіку" за нападника 300 тисяч євро. І в разі подальшого перепродажу іранця – ще 30% від нового трансферу. "Ріу Аве" займає 10-е місце серед 18 команд, набравши 15 очок в 14 матчах. Керівництво клубу розмірковує, що робити, адже на початку літа у футболіста закінчується контракт, а за чутками він вже підписав попередню угоду з луганською "Зорею".

Цікаво, що раніше у Захеді були пропозиції з Білорусі, Казахстану і Азербайджану, де йому пропонували солідну зарплату, але він не прагнув в чемпіонати цих країн. При тому, що в Україні він отримує 5000 євро – досить небагато як для найкращого бомбардира УПЛ. Залишається дочекатися, чим же завершиться шум навколо Шахаба.

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