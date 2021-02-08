Ракицький допоміг українському захисникові перейти в чемпіонат Росії

Український захисник московського "Динамо" Іван Ордець розповів про свої стосунки з колишнім партнером по донецькому "Шахтарю" Ярославу Ракицькому, який зараз захищає кольори пітерського "Зеніту". А також колишній гравець збірної України згадав, як переїжджав до Росії. Раніше Ракицький повернувся з Пітера в Україну, щоб грати в футбол в Києві.

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"З Ракицьким мені гралося ідеально. Хотілося б ще з ним пограти. У Ярослава найкраща ліва нога в Європі серед центральних захисників. Його передачі – це щось. В "Шахтарі" Ракицький був лідером. А в житті – дуже простий, відкритий, позитивний хлопець. Можливо, хтось вважає його піжоном. Повір, у нього цього немає взагалі", – розповів Ордець Чемпіонату.

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Також Ордець зізнався, що Ракицький зіграв роль при його переході в московське "Динамо": "Звичайно, радився з Яриком. Розпитував про чемпіонат, стадіони, уболівальників. Цікавився, як до нього ставляться люди. Він сказав мені, щоб я не переживав, а сам чемпіонат – топ".

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"За словами Ракицького я зрозумів, що РПЛ зараз за рівнем вище УПЛ, уболівальників на трибунах більше, особливо в Москві. У Пітері – теж, але там одна команда, і все місто за неї топить. Поради Ярослава допомогли мені прийняти рішення".

Нагадаємо, що влітку 2019 року Ордець підписав з "Динамо" контракт на три роки.

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