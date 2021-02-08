Ракицкий помог украинскому защитнику перейти в чемпионат России

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал о своих отношениях с бывшим партнером по донецкому "Шахтеру" Ярославу Ракицкому, который сейчас защищает цвета питерского "Зенита". А также бывший игрок сборной Украины вспомнил, как переезжал в Россию. Ранее Ракицкий вернулся из Питера в Украину, чтобы играть в футбол в Киеве.

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"С Ракицким мне игралось идеально. Хотелось бы еще с ним поиграть. У Ярослава лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников. Его передачи – это нечто. В "Шахтере Ракицкий был лидером. А в жизни – очень простой, открытый, позитивный парень. Возможно, кто-то считает его пижоном. Поверь, у него этого нет вообще", – рассказал Ордец Чемпионату.

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Также Ордец признался, что Ракицкий сыграл роль при его переходе в московское "Динамо": "Конечно, советовался с Яриком. Расспрашивал про чемпионат, стадионы, болельщиков. Интересовался, как к нему относятся люди. Он сказал мне, чтобы я не переживал, а сам чемпионат – топ".

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"Со слов Ракицкого я понял, что РПЛ сейчас по уровню повыше УПЛ, болельщиков на трибунах больше, особенно в Москве. В Питере – тоже, но там одна команда, и весь город за нее топит. Советы Ярослава помогли мне принять решение".

Напомним, что летом 2019 года Ордец подписал с "Динамо" контракт на три года.

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