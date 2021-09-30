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Російський клон Усика: "Джошуа програв тактично"

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 вересня, 12:50
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Російський спаринг-партнер Ентоні Джошуа Вартан Арутюнян розповів, як виконував роль Олександра Усика в таборі британця, і чому Ей-Джей програв
Джошуа з "російською версією" Усика і реальним Усиком
Джошуа з "російською версією" Усика і реальним Усиком / Фото: Getty Images, Instagram

На думку 21-річного боксера з РФ Вартана Арутюняна, який був спаринг-партнером Ентоні Джошуа перед боєм з Олександром Усиком, британець програв українцю тактично.

"Набравши вагу, Усик залишився таким же швидким, яким був і у крузервейті. Це мене вразило. Джошуа програв йому тактично, він хотів перебоксувати Усика. А перебоксувати Усика, з огляду на школу українця, нереально. Його можна було перемогти тільки силою", – сказав Арутунян каналу Руки Выше

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Відзначимо, що у Арутуняна схожа з Усиком антропометрія: зріст 185 см, вага 105 кг (у українця – 191 см, 100 кг), і в таборі Джошуа росіянин був таким собі клоном Усика.

"Перед першим спарингом з Джошуа мені кажуть: "Ти повинен працювати, як Усик. Ти не повинен працювати, як ти". А я взагалі не можу так працювати, я ж не Усик. Я хотів боксувати, як я вмію, я хотів битися. "Ти не Вартан із Росії, – каже мені Джошуа. – Ти повинен бути зараз Усиком!"

"Ну гаразд, я постараюся", – кажу"

"Я люблю рух, і я намагався рухатися, як Усик. Але рухатися, коли в тебе б'є Джошуа, важко. Він дуже жорстко б'є. Такої потужності я ніколи ще не відчував. І він дуже розумний. Хоча зараз багато хто скаже, що якби він був розумним, він би переміг Усика. Але він реально розумний", – додав про британця Вартан Арутюнян

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Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

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