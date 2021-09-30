Российский клон Усика: "Джошуа проиграл тактически"

Российский спарринг-партнер Энтони Джошуа Вартан Арутюнян рассказал, как выполнял роль Александра Усика в лагере британца, и почему Эй-Джей проиграл

Джошуа с российской "версией" Усика и реальным Усиком / Фото: Getty Images, Instagram

По мнению 21-летнего боксера из РФ Вартана Арутюняна, который был спарринг-партнером Энтони Джошуа перед боем с Александром Усиком, британец проиграл украинцу тактически.

"Набрав вес, Усик остался столь же быстрым, каким был и в крузервейте. Это меня поразило. Джошуа проиграл ему тактически, он хотел перебоксировать Усика. А перебоксировать Усика, учитывая школу украинца, нереально. Его можно было победить только силой", – сказал Арутунян каналу Руки Выше

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Отметим, что у Арутуняна похожая с Усиком антропометрия: рост 185 см, вес 105 кг (у украинца – 191 см, 100 кг), и в лагере Джошуа россиянин был таким себе клоном Усика.

"Перед первым спаррингом с Джошуа мне говорят: "Ты должен работать, как Усик. Ты не должен работать, как ты". А я вообще не могу так работать, я же не Усик. Я хотел боксировать, как я умею, я хотел драться. "Ты не Вартан из России, – говорит мне Джошуа. – Ты должен быть сейчас Усиком!"

"Ну хорошо, я постараюсь", – говорю"

"Я люблю движение, и я старался двигаться, как Усик. Но двигаться, когда в тебя бьет Джошуа, тяжело. Он очень жестко бьет. Такой мощи я никогда еще не ощущал. И он очень умный. Хотя сейчас многие скажут, что будь он умным, он бы победил Усика. Но он реально умный", – добавил о британце Вартан Арутюнян

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Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.