"Я протер ним ринг": Ломаченка "вколов" боксер, з яким він навіть не бився

Раян Гарсія, нокаутувавши Люка Кемпбелла, поставив самого себе в приклад українцеві – мовляв, учись у мене, Васю

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі американець Раян Гарсія на прізвисько "Спалах" "уколов" Василя Ломаченка, коментуючи свою яскраву недільну перемогу над британцем Люком Кемпбеллом. Нагадаємо, Гарсія несподівано завалив Кемпбелла в Далласі в сьомому раунді, хоча на початку бою сам побував у нокдауні.

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"Я всім казав, що закінчу цей поєдинок достроково за допомогою удару по корпусу. Щойно я доніс до мети той лівий, знав, що Кемпбелл не захоче продовжувати. Хлопець, який завоював дві золоті нагороди Олімпійських ігор, Ломаченко, не зміг нокаутувати Люка. Лінарес також не зміг зупинити його достроково. Мені ж тільки 22 роки і я нокаутував Кемпбелла, протер ним канвас рингу", – наводить слова Раяна Гарсії BoxingScene

/ Фото: Twitter

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Відзначимо, що це була 21-шаа перемога Раяна Гарсії в 21-му поєдинку в професійній кар'єрі. У майбутньому він може стати суперником Василя Ломаченка, який в своєму останньому бою поступився іншому американцеві – Теофімо Лопесу.

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