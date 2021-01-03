"Я протер им ринг": Ломаченко "уколол" боксер, с которым он даже не дрался

Райан Гарсия, нокаутировав Люка Кэмпбелла, поставил самого себя в пример украинцу – мол, учись у меня, Вася

Временный чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Райан Гарсия по прозвищу "Вспышка" "уколол" Василия Ломаченко, комментируя свою яркую воскресную победу над британцем Люком Кэмпбеллом. Напомним, Гарсия неожиданно завалил Кэмпбелла в Далласе в седьмом раунде, хотя в начале боя сам побывал в нокдауне.

Реклама

Читайте также: "Нешуточные яйца": боец, который признавался в любви к Усику, поражен Гарсией

"Я всем говорил, что закончу этот поединок досрочно при помощи удара по корпусу. Как только я донес до цели тот левый, знал, что Кэмпбелл не захочет продолжать. Парень, который завоевал две золотые награды Олимпийских игр, Ломаченко, не смог нокаутировать Люка. Линарес также не смог остановить его досрочно. Мне же только 22 года и я нокаутировал Кэмпбелла, протер им канвас ринга", – приводит слова Райана Гарсии BoxingScene

Райан Гарсия / Фото: Twitter

Реклама Райан Гарсия / Фото: DAZN

Читайте также: Отца Ломаченко приравняли к девушке легкого поведения: бывший тренер Усика вскипел

Отметим, что это была 21-я победа Райана Гарсии в 21-м поединке в профессиональной карьере. В будущем он может стать соперником Василия Ломаченко, который в своем последнем бою уступил другому американцу – Теофимо Лопесу.

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама