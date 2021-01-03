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"Неабиякі яйця": боєць, який зізнавася у любові до Усика, вражений Гарсією

3 січня, 13:39

Олена Павлова Олена Павлова

Беллью вважає, що Райан пройшов шлях від хлопчика до чоловіка

Колишній чемпіон світу британець Тоні Беллью прокоментував перемогу американця Райана Гарсії (21-0, 18 КО) в бою з британцем Люком Кемпбеллом(20-4, 16 КО). Бій в Далласі вийшов майже рівним. Уже в другому раунді Люк щільним ударом лівою уклав Райана на настил рингу, але той піднявся і виграв нокаутом у сьомому раунді.

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Читайте також: Боксери-близнюки билися в чемпіонських боях перед Гарсієй і Кемпбеллом

Райан Гарсія

Райан Гарсія / Фото: DAZN

"Сьогодні Райан Гарсія пройшов шлях від хлопчика до чоловіка. Таким чином впасти на настил і атакувати людину, яка його туди відправила, – знаєте, у нього неабиякі яйця, і він не здається. Люк був засліплений і не бачив цього, тому той постріл по корпусу зробив подібне з ним", – написав Беллью в своєму Twitter.

Тоні Белью
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Тоні Белью / Фото: AFP

Минулої ночі в Далласі уродженець Каліфорнії здобув 21 перемогу поспіль на професійному ринзі і отримав тимчасовий пояс WBC у легкій вазі (до 61,2 кг), де нещодавно панував Василь Ломаченко. Тепер американець може розраховувати на зустріч з володарем трьох інших титулів Теофімо Лопесом, та й бій з Ломой не виключається.

Ми також писали, що колишній суперник Усика зізнався у любові до українця.

Раніше тренер суперників Ломаченка пояснив закономірність перемоги Лопеса.

Дивіться, як Кемпбелл тренувався перед боєм з Ломаченком

Люк Кемпбелл. Тренування перед боєм з Ломаченком Відео: Instagram
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