"Неабиякі яйця": боєць, який зізнавася у любові до Усика, вражений Гарсією

Колишній чемпіон світу британець Тоні Беллью прокоментував перемогу американця Райана Гарсії (21-0, 18 КО) в бою з британцем Люком Кемпбеллом(20-4, 16 КО). Бій в Далласі вийшов майже рівним. Уже в другому раунді Люк щільним ударом лівою уклав Райана на настил рингу, але той піднявся і виграв нокаутом у сьомому раунді.
Читайте також: Боксери-близнюки билися в чемпіонських боях перед Гарсієй і Кемпбеллом
"Сьогодні Райан Гарсія пройшов шлях від хлопчика до чоловіка. Таким чином впасти на настил і атакувати людину, яка його туди відправила, – знаєте, у нього неабиякі яйця, і він не здається. Люк був засліплений і не бачив цього, тому той постріл по корпусу зробив подібне з ним", – написав Беллью в своєму Twitter.
Минулої ночі в Далласі уродженець Каліфорнії здобув 21 перемогу поспіль на професійному ринзі і отримав тимчасовий пояс WBC у легкій вазі (до 61,2 кг), де нещодавно панував Василь Ломаченко. Тепер американець може розраховувати на зустріч з володарем трьох інших титулів Теофімо Лопесом, та й бій з Ломой не виключається.
Ми також писали, що колишній суперник Усика зізнався у любові до українця.
Раніше тренер суперників Ломаченка пояснив закономірність перемоги Лопеса.
Дивіться, як Кемпбелл тренувався перед боєм з Ломаченком
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк