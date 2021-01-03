Гарсія несподівано завалив Кемпбелла. У Ломаченка стало на одного суперника більше

Молодий американець отримав титул тимчасового чемпіона за версією WBC в легкій вазі

Минулої ночі в Далласі пройшов великий вечір боксу. У головному бою в боротьбі за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі зійшлися 22-річний американець Раян Гарсія і 33-річний Люк Кемпбелл. Саме англієць був останнім суперником українця Василя Ломаченка перед його невдалим поєдинком з Теофімо Лопесом.

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Тим часом названий найкращий тренер з боксу 2020 року.

Бій вийшов майже рівний. Уже в другому раунді Люк щільним ударом лівою поклав Раяна на настил рингу. Однак той швидко піднявся і продовжив опір.

У п'ятому і шостому раундах уже Гарсія перехопив ініціативу і мало не відправив Кемпбелла в нокдаун.

Проте розв'язка вийшла досить несподівана. Короткий, але сильний удар американця по корпусу в сьомому раунді змусив суперника стати на коліно. Поки рефері вів відлік, британець так і не зміг піднятися.

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Уродженець Каліфорнії здобув 21-шу перемогу поспіль на професійному рингу й отримав тимчасовий пояс WBC в легкій вазі (до 61,2 кг), де ще недавно панував Василь Ломаченко.

"Короля" Раяна привітав і найкращий боксер сучасності незалежно від вагової категорії – мексиканець Сауль Альварес. Також Люк Кемпбелл і Гарсія висловили повагу один одному після "файту". До речі, англієць зазнав четвертої поразки, маючи 20 перемог. Причому всі чотири рази він програвав у титульних боях.

Тож тепер молодий американець може розраховувати на зустріч із володарем трьох інших титулів (WBA, WBO, IBF) Теофімо Лопесом. Та й Ломаченко не хоче йти з легкої ваги, тож компанія в цій категорії підбирається дуже солідна.

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Дивіться, що говорили Михайло Зав'ялов та Олег Кудеров про поразку Ломаченка:

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка

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