Гарсия неожиданно завалил Кэмпбелла. У Ломаченко стало одним соперником больше

Минувшей ночью в Далласе прошел большой вечер бокса. В главном бою в борьбе за титул временного чемпиона мира по версии WBC в легком весе сошлись 22-летний американец Райан Гарсия и 33-летний Люк Кэмпбелл. Именно англичанин был последним соперником украинца Василия Ломаченко перед его неудачным поединком с Теофимо Лопесом.

Реклама

Тем временем, назван лучший тренер по боксу 2020 года.

Бой получился довольно равным. Уже во втором раунде Люк плотным ударом левой рукой уложил Райана на настил ринга. Однако тот быстро поднялся и продолжил сопротивление.

В пятом и шестом раундах уже Гарсия перехватил инициативу и едва не отправил Кэмпбелла в нокдаун.

Развязка же получилась довольно неожиданной. Короткий, но сильный удар американца по корпусу в седьмом раунде заставил соперника стать на колено. Пока рефери вел отсчет, британец так и не смог подняться.

Реклама

Уроженец Калифорнии добыл 21-ю победу подряд на профессиональном ринге и получил временный пояс WBC в легком весе (до 61,2 кг), где еще недавно господствовал Василий Ломаченко.

"Короля" Райана поздравил и лучший боксер современности вне зависимости от весовой категории – мексиканец Сауль Альварес. Также Люк Кэмпбелл и Гарсия выразили уважение друг другу уже после "файта". Кстати, англичанин потерпел уже четвертое поражение при 20 победах. Причем, все четыре раза он проигрывал в титульных боях.

Так что теперь молодой американец может рассчитывать на встречу с обладателем трех других титулов (WBA, WBO, IBF) – Теофимо Лопесом. Да и Ломаченко не хочет уходить из легкого веса, так что компания в этой категории подбирается очень солидная.

Читайте также: Лучший боксер современности отказался от чемпионского титула, ему с ним неудобно.

Реклама

Смотрите, что говорили Михаил Завьялов и Олег Кудеров о поражении Ломаченко:

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама