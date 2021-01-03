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Батька Ломаченка прирівняли до дівчини легкої поведінки: колишній тренер Усика скипів

3 січня, 16:26

Олег Люлька Олег Люлька

Американець Джеймс Алі Башир, який працював з Усиком, розповів про конфлікт, коли підвищив голос на Ломаченка-старшого

Колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир розповів про конфлікт, який стався у нього з VIP-оточенням боксера в останньому тренувальному таборі разом з українцем.

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"Одного разу під час тренування мені довелося підвищити голос на всіх, хто був у кімнаті, тому що люди продовжували розмовляти, поки я намагався вчити. Я підвищив голос на всіх – там був батько Ломаченка, Егіс Клімас (менеджер Усика) та інші "групі" (термін, що позначає прихильниць, які супроводжують своїх кумирів, прагнучи надавати їм сексуальні послуги)"

Олександр Усик и Джеймс Алі Башир

Олександр Усик и Джеймс Алі Башир / Фото: K2 Promotions

"Я називаю їх так, тому що вони казали різні речі, поки я намагався вчити. Всі ці люди разом узяті не мали і 30 років у боксі, тому я підвищив голос і сказав: "Стуліть, до дідька, свої пельки, я намагаюся вчити". Тоді всі в кімнаті замовкли і подивилися на мене. Так, я сказав це всім у кімнаті"

Олександр Усик разом з Анатолієм і Василем Ломаченками
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Олександр Усик разом з Анатолієм і Василем Ломаченками / Фото: Instagram

"Я був злий, тому що вони вивели мене з рівноваги. У них не було права базікати, коли я намагався пояснити Усику, як робити те чи інше. Вони – "групі", у них не було справ там, вони тільки розмовляли. Мені це не сподобалося", – цитує колишнього тренера Олександра Усика Джеймса Алі Башира Tribuna з посиланням на YouTube-канал BWTM SPORTS & GAMING

Олександр Усик з Василем і Анатолієм Ломаченками

Олександр Усик з Василем і Анатолієм Ломаченками / Фото: Instagram

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Відзначимо, що Усик і Башир припинили співпрацю на початку 2017 року. Останній бій під керівництвом американського фахівця українець провів у грудні 2016-го, нокаутувавши в 9-му раунді південноафриканця Табісо Мчуну.

Кумедне відео з Олександром Усиком, який танцює Відео: Instagram
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