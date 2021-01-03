Батька Ломаченка прирівняли до дівчини легкої поведінки: колишній тренер Усика скипів

Колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир розповів про конфлікт, який стався у нього з VIP-оточенням боксера в останньому тренувальному таборі разом з українцем.
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"Одного разу під час тренування мені довелося підвищити голос на всіх, хто був у кімнаті, тому що люди продовжували розмовляти, поки я намагався вчити. Я підвищив голос на всіх – там був батько Ломаченка, Егіс Клімас (менеджер Усика) та інші "групі" (термін, що позначає прихильниць, які супроводжують своїх кумирів, прагнучи надавати їм сексуальні послуги)"
"Я називаю їх так, тому що вони казали різні речі, поки я намагався вчити. Всі ці люди разом узяті не мали і 30 років у боксі, тому я підвищив голос і сказав: "Стуліть, до дідька, свої пельки, я намагаюся вчити". Тоді всі в кімнаті замовкли і подивилися на мене. Так, я сказав це всім у кімнаті"
"Я був злий, тому що вони вивели мене з рівноваги. У них не було права базікати, коли я намагався пояснити Усику, як робити те чи інше. Вони – "групі", у них не було справ там, вони тільки розмовляли. Мені це не сподобалося", – цитує колишнього тренера Олександра Усика Джеймса Алі Башира Tribuna з посиланням на YouTube-канал BWTM SPORTS & GAMING
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Відзначимо, що Усик і Башир припинили співпрацю на початку 2017 року. Останній бій під керівництвом американського фахівця українець провів у грудні 2016-го, нокаутувавши в 9-му раунді південноафриканця Табісо Мчуну.
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