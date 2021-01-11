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Слідом за Кличками Усик піде від кращого промоутера в світі, якщо його знову кинуть з титульним боєм

11 січня, 12:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець незадоволений, що йому так і не організували титульний бій в суперважкій вазі

Олександр Усик може розірвати контракт з британською промоутерською компанією Matchroom Boxing, яку очолює Еді Хірн. Про це розповів сам Хірн. За словами британця, Усик незадоволений тим, що йому досі не організували титульний бій, а потенційна зустріч з Ентоні Джошуа весь час відкладається. Раніше ми писали, що Усик йде від братів Кличків.

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За словами Хірна, вся плутанина з майбутніми боями пов'язана з тим, що на кону стоять великі гроші і ніхто не хоче поступатися, повідомляє boxingnews24.com. Хоча він привів в приклад Джека Кеттерала, який погодився відійти в сторону заради поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі між Джошем Тейлором і Хосе Карлосом Раміресом.

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У планах Хірна, якого нещодавно визнали найкращим промоутером 2020 року, організація зустрічі Джошуа з Тайсоном Ф'юрі в 2021 році. При цьому, мова йде про два поєдинки. Нагадаємо, що Усик є обов'язковим претендентом по лінії WBO.

Раніше був названий боксер, якого не зможе перемогти Усик: експерт – про перспективи українця. Михайло Зав'ялов розповів про ситуацію в суперважкій вазі.

Відео: Instagram
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бокс Олександр Усик Эдди Хирн

Джерело: Сегодня|Спорт

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