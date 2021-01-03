Названий боксер, якого не зможе перемогти Усик: експерт – про перспективи українця

Минулої осені Олександр Усик переміг Дерека Чісору і став обов'язковим претендентом на пояс WBO. Що робити Олександру: залишатися в супертяважах, де зараз крута опозиція, чи перейти в нову вагову категорію – бріджервейт, – більш підходящу за габаритами? Про це поговоримо з президентом Федерації професійного боксу України Михайлом Зав'яловим.

- Нова вагова категорія – це добре для уболівальників і боксерів. Більше боїв, більше титулів, більше грошей. Але Усику туди не варто переходити. Тільки суперважка вага! Там, крім Тайсона Ф'юрі, йому до снаги у всіх виграти. І у Джошуа, і у Вайлдера.

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Ф'юрі – народжений для боксу. Він неймовірно талановитий. Пам'ятаю його бій з Володимиром Кличком. Володя приходив у кут і говорив: "Я не знаю, що робити. Не розумію, як він ухиляється від ударів". Це деморалізує боксера.

Єдиний мінус Тайсона – дисципліна. Він може загуляти, раз'їстися на 30 кілограм, а потім зганяти вагу.

Крім тренувань і фізичної підготовки потрібен талант від Бога. У Усика він є. Я думаю, Саші до снаги всі важковаговики нинішні. Ось сумніваюся тільки щодо Ф'юрі.

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- Наполягати Усику на бою проти Джошуа чи почекати?

- Мені б хотілося, щоб у суперважкій вазі був один чемпіон. Як Леннокс Льюїс. Усик хороший для нас, але весь світ боксерський чекає бою Джошуа – Ф'юрі. Я сам зацікавлений. Якщо Джошуа відмовиться від поясу WBO, то не визначиться абсолютний чемпіон світу. Є варіант, що Усику платять відступні гроші і він погоджується потім зустрітися з переможцем...

- І в цей час Олександр проводить проміжний бій, щоб обжитися в суперважах.

- Тут теж все складно. А раптом "розсічення", отримає травму. Я б цього не робив.

- Бій Джошуа – Ф'юрі легко збере повний "Вемблі". Але зараз глядачів не пускають на трибуни. Може, варто почекати?

- З одного боку, без глядачів погано. З іншого, не проводити бій – теж погано. Ніхто не знає, коли коронавірус закінчиться. Можна чекати і чекати. Боксери не молодшають. Подивимося по телевізору, якщо іншого виходу немає...

Усик – Чісора: роздягальня після бою

Усик і Чісора в роздягальні після бою Відео: Instagram

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