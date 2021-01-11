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На Ломаченко не ставлять навіть в команді Усика. Васю не бачать в майбутніх рубках ТОП-боксерів

11 січня, 10:15

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Едді Хірн хоче побачити суперпоєдинку кращих боксерів легкої ваги

Відомий британський промоутер Едді Хірн, що займається справами Олександр Усика, запропонував провести свого роду фінал чотирьох серед топ-боксерів легкого дивізіону, однак він не включив в число кращих українця Василя Ломаченка, який розгубив свій авторитет після ураження від Теофімо Лопеса.

"Пам'ятайте ті часи? "Шугар" Рей Леонард, Марвін Хаглер, Томмі Хірнс, Роберто Дюран... Вони всі боксували один з одним, і не по разу. І нам потрібно зробити те ж саме з Теофімо, "Танком"(Джервонта Девіс ), Девіном Хейні і Райаном Гарсією. Неважливо, хто з ким. Вони всі молоді та готові ризикувати, і нам треба якось все це провернути. У них могли б бути трилогії один з одним", – цитує Хірна vringe.com.

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Раніше Лопес сказав, на яке місце ставить Ломаченко і чому з ним не хочуть битися. Молодий американець вважає, що тільки він здатний перемогти українського боксера.

До речі, ми писали, що кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу. Якщо сторони не домовляться до 6 лютого, будуть призначені промоутерські торги.

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бокс Василь Ломаченко Джервонта Девіс Теофимо Лопес Эдди Хирн Девин Хейни Райан Гарсія

Джерело: Сегодня|Спорт

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