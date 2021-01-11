На Ломаченко не ставлять навіть в команді Усика. Васю не бачать в майбутніх рубках ТОП-боксерів

Відомий британський промоутер Едді Хірн, що займається справами Олександр Усика, запропонував провести свого роду фінал чотирьох серед топ-боксерів легкого дивізіону, однак він не включив в число кращих українця Василя Ломаченка, який розгубив свій авторитет після ураження від Теофімо Лопеса.

"Пам'ятайте ті часи? "Шугар" Рей Леонард, Марвін Хаглер, Томмі Хірнс, Роберто Дюран... Вони всі боксували один з одним, і не по разу. І нам потрібно зробити те ж саме з Теофімо, "Танком"(Джервонта Девіс ), Девіном Хейні і Райаном Гарсією. Неважливо, хто з ким. Вони всі молоді та готові ризикувати, і нам треба якось все це провернути. У них могли б бути трилогії один з одним", – цитує Хірна vringe.com.

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Раніше Лопес сказав, на яке місце ставить Ломаченко і чому з ним не хочуть битися. Молодий американець вважає, що тільки він здатний перемогти українського боксера.

До речі, ми писали, що кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу. Якщо сторони не домовляться до 6 лютого, будуть призначені промоутерські торги.

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