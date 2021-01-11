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Вслед за Кличко Усик уйдет от лучшего промоутера в мире, если его снова кинут с титульным боем

11 января, 12:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец недоволен, что ему так и не организовали титульный бой в супертяжелом весе

Александр Усик может разорвать контракт с британской промоутерской компанией Matchroom Boxing, которую возглавляет Эдди Хирн. Об этом рассказал сам Хирн. По словам британца, Усик недоволен тем, что ему до сих пор не организовали титульный бой, а потенциальная встреча с Энтони Джошуа все время откладывается. Ранее мы писали, что Усик уходит от братьев Кличко.

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По словам Хирна, вся неразбериха с будущими боями связана с тем, что на кону стоят большие деньги и никто не хочет уступать, сообщает boxingnews24.com. Хотя он привел в пример Джека Кэттерала, который согласился отойти в сторону ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между Джошем Тейлором и Хосе Карлосом Рамиресом.

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В планах Хирна, которого недавно признали лучшим промоутером 2020 года, организация встречи Джошуа с Тайсоном Фьюри в 2021 году. При этом, речь идет о двух поединках. Напомним, что Усик является обязательным претендентом по линии WBO.

Ранее был назван боксер, которого не сможет победить Усик: эксперт – о перспективах украинца. Михаил Завьялов рассказал о ситуации в супертяжелом весе.

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бокс Александр Усик Эдди Хирн

Источник: Сегодня|Спорт

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