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На Ломаченко не ставят даже в команде Усика. Васю не видят в будущих рубках ТОП-боксеров

11 января, 10:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Эдди Хирн хочет увидеть суперпоединки лучших боксеров легкого веса

Известный британский промоутер Эдди Хирн, занимающийся делами Александр Усика, предложил провести своего рода финал четырех среди топ-боксеров легкого дивизиона, однако он не включил в число лучших украинца Василия Ломаченко, растерявшего свой авторитет после поражения от Теофимо Лопеса.

"Помните ту эру? "Шугар" Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Томми Хирнс, Роберто Дюран... Они все боксировали друг с другом, и не по разу. И нам нужно сделать то же самое с Теофимо, "Танком" (Джервонта Дэвис), Девином Хэйни и Райаном Гарсией. Неважно, кто с кем. Они все молоды и готовы рисковать, и нам нужно как-то все это провернуть. У них могли бы быть трилогии друг с другом", – цитирует Хирна vringe.com.

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Ранее Лопес сказал, на какое место ставит Ломаченко и почему с ним не хотят драться. Молодой американец считает, что только он способен победить украинского боксера.

Кстати, мы писали, что обидчику Ломаченко назначили нового соперника с угрозой лишения титула. Если стороны не договорятся до 6 февраля, будут назначены промоутерские торги.

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бокс Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Теофимо Лопес Эдди Хирн Девин Хейни Райан Гарсия

Источник: Сегодня|Спорт

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