Из-за денег: Усик уходит от братьев Кличко

У Александра истек контракт с компанией K2 Promotions, и он хочет более выгодные для себя условия

Украинский супертяж Александр Усик рассказал, что у него истек контракт с промоутерской компанией братьев Кличко, K2 Promotions, и он хочет уйти от них.

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"Может, не надо уходить, а, может, и надо. Первый профессиональный поединок я провел 9 ноября 2013 года. 9 ноября 2020 года было семь лет с того момента, как я подписал контракт. А в нем написано, что он не может действовать больше семи лет", – поведал Усик

Виталий Кличко и Александр Усик / Фото: Facebook

"После окончания контракта у нас есть время, чтобы поговорить о дальнейшем сотрудничестве. У них есть первоочередное право вести со мной переговоры. Какая-то компания, к примеру, предлагает мне один доллар, а моя говорит: "Мы тебе дадим полтора". Интересно получается. Надо сейчас общаться со всеми компаниями, которые участвовали и в начальном разговоре"

Реклама Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram

"Почему я хочу уйти от K2? Потому что я хочу двигаться своим путем. Потому что с ними не будет USYK 17 Promotion, будет – K2 Promotions. Получается, я буду развивать чужую компанию. Я хочу выгодные для себя условия. Есть определенное время спортсмена, когда он может заработать. Я хочу из своей карьеры вытянуть максимум", – заявил 33-летний Александр Усик в интервью каналу USYK17

Александр Усик / Фото: Instagram

Впрочем, вероятность дальнейшего сотрудничества с компанией братьев Кличко Усик окончательно не отметает: "Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продолжу с ними контракт, почему нет?"

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Ранее Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой. Из гонорара в 1,66 миллиона евро непосредственно украинскому боксеру осталось порядка 40-50 процентов.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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