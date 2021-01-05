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Побитий Усиком боєць бігає під його пісню українською мовою (відео)

5 січня, 14:05

Олена Павлова Олена Павлова

Під час тренування Брієдіса з машини звучав трек "Браття" Василя Жадана

Латвійський боксер першої важкої ваги Майріс Брієдіс вибирає для тренувань українську музику. На своїй сторінці в Instagram боєць виклав відео з пробіжки. А в машині, яка супроводжувала боксера, голосно грала пісня українського виконавця Василя Жадана "Браття". Раніше жертву Усика позбавили чемпіонського пояса за "брудний" бокс.

Майріс Бріедіс бігає під пісню Василя Жадана "Браття" Відео: Instagram
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Цікаво також, що саме під цю пісню в ринг виходить колишній суперник Майріса – українець Олександр Усик. Бійці зустрічалися у січні 2018 року у півфіналі всесвітньої Суперсерії, а перемогу рішенням більшості суддів здобув український спортсмен. В той день Усик також вийшов в ринг під пісню "Браття".

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Нагадаємо, що у вересні в Мюнхені відбувся фінал другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). У поєдинку за трофей Мохаммеда Алі 35-річний латвієць Майріс Брієдіс рішенням суддів переміг 34-річного кубинця Юнієра Дортікоса. Брієдіс забрав у суперника титул чемпіона IBF, а також заволодів поясом журналу "Ринг", який до цього був вакантним.

Дивіться, як тренується Усик

Усик, тренування перед Чісорою Відео: USYK17
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пісня боксер Олександр Усик пробіжка Майріс Бріедіс
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