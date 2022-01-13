Усик біля стіни дав волю рукам: маємо шедевр

Олександр Усик, який розмалював обличчя не одному десятку своїх суперників, відзначився ще одним витвором мистецтва.
Інтер'єр одного з боксерських клубів Києва, прикрашений величезним муралом із зображенням Усика після перемоги над Ентоні Джошуа, сам український боксер доповнив своїм автографом.
Маємо шедевр!
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Раніше ми писали, що Олександру набридло битися з людьми – він учинив бійку зі сніговою гарматою у Буковелі. Усика змело за 10 секунд.
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