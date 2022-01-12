Усик знову програв: невдалий початок року продовжується

Втім, уболівальникам боксера засмучуватися не варто. Фіаско трапилося не на боксерському рингу, а на дивані.
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Побила Усика його власна донька Єлизавета у шаховій партії. Боксер грав білими, але перевага першого ходу йому не допомогла.
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Єлизавета – найстарша дитина у сім'ї Усика. Також Олександр із дружиною Катериною виховує синів Михайла та Кирила.
Кілька днів тому ми писали про бійку Усика у Буковелі: боксера змели за 10 секунд. Такого поєдинку у виконанні славнозвісного українського боксера світ ще не бачив.
До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту Олександр Усик порівняв жінок із квітами та сказав, що їм не місце у професійному боксі.
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