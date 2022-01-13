Усик у стенки дал волю рукам: получился шедевр

Изысканный росчерк от Усика / Фото: Instagram
Александр Усик, разрисовавший лицо не одному десятку своих соперников, отметился еще одним художеством.
Интерьер одного из боксерских клубов Киева, украшенный огромным муралом с изображением Усика после победы над Энтони Джошуа, сам украинский боксер дополнил своим автографом.
Получился шедевр!
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Ранее мы писали, что Александру надоело биться с людьми – он устроил драку со снеговой пушкой в Буковеле. Усика смело за 10 секунд.
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