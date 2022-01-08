Усик устроил драку в Буковеле: его смели за 10 секунд (видео)

Александру Усику, в сентябре одолевшему Энтони Джошуа, уже неинтересно биться с людьми.
На горнолыжном курорте Буковель, куда на днях приехал украинский обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, состоялось небывалое противостояние – Александр Усик против снеговой пушки.
Стихия vs Стихия – так описал беспрецедентную драку у себя в сториз Александр.
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Устройство для производства искусственного снега со страшной силой выдувало белую массу, а Усик вслепую шел навстречу этому безумному снеговому потоку, размахивая кулаками.
Победила снеговая пушка, которая смела боксера аккурат за 10 секунд.
Ранее "британский Кличко" назвал лишь двух людей, способных победить Усика. По мнению бывшего чемпиона Англии Дэвида Прайса, справиться с Александром по силам лишь Тайсону Фьюри и Джо Джойсу.
Смотрите, как в сентябре Усик одолел Джошуа
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