Усик снова проиграл: неудачное начало года продолжается

Впрочем, болельщикам боксера расстраиваться не стоит. Фиаско случилось не на боксерском ринге, а на диване.
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Побила Усика его собственная дочь Елизавета в шахматной партии. Боксер играл белыми, но преимущество первого хода ему не помогло.
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Елизавета – самый старший ребенок в семье Усика. Также Александр с супругой Катериной воспитывает сыновей Михаила и Кирилла.
Несколько дней назад мы писали о драке Усика в Буковеле: боксера смели за 10 секунд. Такого поединка в исполнении знаменитого украинского боксера мир еще не видел.
Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта Александр Усик сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.
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