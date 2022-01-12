Усик снова проиграл: неудачное начало года продолжается

2022 год пока тяжело назвать успешным для Александра Усика. Чемпион мира в супертяжелом весе потерпел очередное поражение

Александр Усик проиграл дочери в шахматы / Фото: REUTERS

Впрочем, болельщикам боксера расстраиваться не стоит. Фиаско случилось не на боксерском ринге, а на диване.

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Побила Усика его собственная дочь Елизавета в шахматной партии. Боксер играл белыми, но преимущество первого хода ему не помогло.

Елизавета – самый старший ребенок в семье Усика. Также Александр с супругой Катериной воспитывает сыновей Михаила и Кирилла.

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Несколько дней назад мы писали о драке Усика в Буковеле: боксера смели за 10 секунд. Такого поединка в исполнении знаменитого украинского боксера мир еще не видел.

Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта Александр Усик сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.

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