Кличко заступився за Усика і приструнив Ф'юрі. Все через допінг

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі може сміливо претендувати на титул чемпіона світу з образ. Британець звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів.

На захист Усика став колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко.

"Тайсоне, той, хто живе у скляному будинку, не повинен кидати каміння в інших. Незадовго до нашого бою у тебе справді був позитивний допінг-тест. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках", – написав Кличко у Twitter.

