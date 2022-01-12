12 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00 Онлайн
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ "Заміновані" усі школи 🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Україну засніжило
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Усик заробить багато грошей". Промоутер Джошуа розкрив подробиці переговорів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 18:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незабаром настане ясність щодо дати майбутнього бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа
Дату реваншу оголосять наприкінці січня
Дату реваншу оголосять наприкінці січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Британський промоутер Едді Гірн сподівається, що вже наприкінці січня обидві сторони погодять дату проведення мегафайту. В цей же час розпочне свою цілеспрямовану підготовку до поєдинку екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа.

Читайте також: Цій с**ці нізащо не бути частиною мене: як Кличко відбив блондинку в іншого

Реклама

"Команда Усика – це хороші та щирі люди, які знають, що несуть відповідальність за проведення реваншу з Джошуа. І вони раді це зробити, адже вважають, що є фаворитами у реванші.

Можливо, вони впевнені, що краще впораються цього разу, однак ми віримо у свій успіх. За нашим планом ми повинні зафіксувати дату реваншу до кінця цього місяця.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Я розраховую, що вже наприкінці січня або на початку лютого Джошуа розпочне тренувальний збір, ми вже погодили це.

Я не збираюся говорити про контракт, він є досить стандартним. Усик був задоволений тим, що був пункт про реванш, його команда хотіла його підписати. Очевидно, що вони зароблять багато грошей", – сказав Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Pitch Boxing.

Усик vs Джошуа. Попереду реванш
Усик vs Джошуа. Попереду реванш / Фото: USYK17

Раніше Гірн припускав можливість зриву реваншу, але тільки в тому випадку, якщо Джошуа не буде готовим до ще одного поєдинку проти українця.

Реклама

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

До речі, раніше ми вже повідомляли, що найкращий боксер світу готує Джошуа до реваншу. Легендарний Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ей-Джея та готовий допомогти другу повернути пояси у реванші з Усиком.

Ей-Джей готується до реваншу під наглядом Мейвезера
Ей-Джей готується до реваншу під наглядом Мейвезера / Фото: Колаж: Сьогодні

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Барселона

Сьогодні

21:00

Реал

3.75

3.85

1.96

Тоттенгем

Сьогодні

21:45

Челсі

2.75

3.45

2.60

Інтер

Сьогодні

22:00

Ювентус

1.72

3.95

5.00
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
461
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
449
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
425
4
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
404
5
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
379
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
591
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
509
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
461
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
434
5
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
420
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти