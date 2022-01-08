Усик влаштував бійку в Буковелі: його змели за 10 секунд (відео)

Олександру Усику, котрий у вересні здолав Ентоні Джошуа, вже нецікаво битися з людьми.
На гірськолижному курорті Буковель, куди днями приїхав український володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі, відбулося небувале протистояння – Олександр Усик проти снігової гармати.
Стихія vs Стихія – так описав безпрецедентну бійку у себе в сторіз Олександр.
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Пристрій для виробництва штучного снігу зі страшною силою видував білу масу, а Усик наосліп йшов назустріч цьому божевільному сніговому потоку, розмахуючи кулаками.
Перемогла снігова гармата, яка змела боксера за 10 секунд.
Раніше "британський Кличко" назвав лише двох людей, здатних перемогти Усика. На думку колишнього чемпіона Англії Девіда Прайса, впоратися з Олександром до снаги лише Тайсону Ф'юрі та Джо Джойсу.
Дивіться, як у вересні Усик здолав Джошуа
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