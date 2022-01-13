Стероїди Усика: промоутер Джошуа підтримав Ф'юрі

На думку Едді Гірна, Тайсон Ф'юрі правильно робить, що голосно говорить про те, що думає

Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн частково підтримав Тайсона Ф'юрі, який напередодні звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів.

"Я вважаю, що Тайсон правильно робить, коли голосно каже, що думає", – заявив Гірн у коментарі Boxingnews24.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Щоправда, саму суть звинувачень Гірн поставив під сумнів.

"Олександр проходив тестування VADA (Всесвітньої антидопінгової агенції), тому це не має нас хвилювати", – зазначив Гірн.

Едді Гірн і Олександр Усик / Фото: Getty Images

При цьому Гірн, схоже, навіть засмутився, що черговий випад Ф'юрі припав на Усика, а не на його клієнта – Ділліана Вайта, обов'язкового претендента на пояс Циганського короля, з яким Тайсон ніяк не домовиться про бій.

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"Я просто хотів би, щоб він більше говорив про Вайта, а не про Усика і Джошуа. Ф'юрі чудовий, коли продовжує свою насичену промову. Я стежу за ним у Instagram", – підсумував Гірн.

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше Володимир Кличко заступився за Усика, нагадавши Ф'юрі про провалений Тайсоном допінг-тест перед їхнім боєм 2015 року.

У відповідь Ф'юрі обізвав Кличка нікчемним бомжем.

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