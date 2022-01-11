Як два ринги: Усик розкрив розміри свого басейну

Домашній басейн допомагає знаменитому боксеру рятувати своїх дітей від неробства

Усик полюбляє тренування у воді / Фото: Instagram

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що відриває своїх дітей від гаджетів за допомогою домашнього басейну.

"Він у мене невеликий, 13 метрів", – розповів Усик.

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"Наші діти мають бути зайняті. Якщо вони не будуть зайняті, їх лукавий займе дурнею – телефонами і рештою. Коли я приходжу додому, питаю: "Так, чим зайняті?"

"Слава Богу, у мене вдома є басейн"

"Я кажу: "Так, плавати!"

"Сам пірнаю. Запитую у дітей: "А ну, хто з вас так зробить?" Все, їх запалило"

"Я у воді роблю якісь дії, припустимо, вмикаю протитечію і пливу. Вони такі: "А ми теж хочемо", – поділився Усик на зустрічі зі столичною молоддю.

Усик і його сини / Фото: Instagram

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Раніше повідомлялося, що у Ворзелі, під Києвом, Олександр Усик має будинок площею 300 квадратних метрів, а також ділянку на вісім соток.

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Фото – "Викриття"