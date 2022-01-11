Как два ринга: Усик раскрыл размеры своего бассейна

Домашний бассейн помогает знаменитому боксеру спасать своих детей от безделья

Усик любит водные тренировки / Фото: Instagram

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что отрывает своих детей от гаджетов при помощи домашнего бассейна.

"Он у меня небольшой, 13 метров", – рассказал Усик.

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"Наши дети должны быть заняты. Если они не будут заняты, их лукавый займет дуристикой – телефонами и всем остальным. Когда я прихожу домой, спрашиваю: "Так, чем заняты?"

"Слава Богу, у меня дома есть бассейн"

"Я говорю: "Так, плавать!"

"Сам проныриваю. Спрашиваю у детей: "А ну, кто из вас так сделает?" Все, их зажгло"

"Я в воде делаю какие-то действия, допустим, включаю противоток и плыву. Они такие: "А мы тоже хотим", – поведал Усик на встрече со столичной молодежью.

Усик и его сыновья / Фото: Instagram

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Ранее сообщалось, что в Ворзеле, под Киевом, у Александра Усика есть дом площадью 300 квадратных метров, а также участок на восемь соток.

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Фото – "Викриття"