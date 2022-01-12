"Кличко – нікчемний бомж". Ф'юрі втратив контроль після слів про допінг

Після того, як Тайсон Ф'юрі звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів, за українця заступився Володимир Кличко. Доктор Сталевий Молот нагадав Тайсону Ф'юрі провалений допінг-тест перед їхнім боєм.
Нагадування про допінг сильно розлютило британця і у своїй відповіді він не підбирав виразів.
"Володимире Кличку, шкода, що хтось не може бути тобою, бо ти навіть не зміг влучити в ціль за 12 раундів, бомж.
А тепер, дідусю, час забрав тебе. Олександр Усик і ти разом ніколи не змогли б перемогти таку людину, як я.
Володимире, ти маєш нахабство повернутися після всіх цих років і відкрити свій великий рот.
Ти так і не завдав удару, я зняв з тебе всі ремені.
Дивись, це раніше належало тобі (у цей момент він показує свої трофеї. – Ред.). Тепер вони належать мені, ти марний бродяга, який мріє, щоб Усик міг щось зробити з такою людиною, як я", – сказав Ф'юрі у своєму Twitter.
YOU USELESS DOSSER @Klitschko pic.twitter.com/UFBl5QSCG2- TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 12, 2022
Далі по темі
Нагадаємо, що кілька років тому колишній менеджер Володимира Кличка німець Бернд Бенте заявив, що перед поєдинком українця проти Тайсона Ф'юрі були приховані дані про позитивну допінг-пробу британця.
Той бій відбувся 28 листопада 2015 року у Дюссельдорфі та завершився перемогою Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Тоді Володимир втратив чотири чемпіонські пояси, а 2016 року програв Ентоні Джошуа і завершив кар'єру.