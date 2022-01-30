Усик нарозхват. В Америці намалювався брюхатий претендент на титули українця

Тревор Браян успішно провів захист регулярного чемпіона світу за версією WBA. 32-річний Брайан переміг Джонатана Гуїдрі роздільним рішенням суддів.

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Перемога закрутила голову американцеві і тепер він має намір вийти на ринг проти зірок суперважкого дивізіону.

"Тревор Брайан тут надовго. Я показав це сьогодні. Я ставатиму тільки краще і продовжуватиму вдосконалювати свої навички. Я працював до фінального гонгу.

Я покажу свої таланти за кордоном. Я влаштую бої з бійцями з топ-3, чи то Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа чи Олександр Усик. Я заслуговую на ці поєдинки.

Цей бій був для мене сходинкою догори. Повага до Джонатана Гуїдрі. Він був складним суперником", – наводить слова Тревора Брайана fightnews.info.