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"Треба залякати дрібного". Друг Путіна роздає поради Джошуа на бій з Усиком

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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30 січня, 12:34
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Екс-чемпіон світу в п'яти дивізіонах Рой Джонс збирається готувати до реваншу Ей-Джея та навчити британця парочці коронних трюків
Джонс набивається у помічники Джошуа
Джонс набивається у помічники Джошуа / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Легендарний американський боксер Рой Джонс сподівається допомогти Ентоні Джошуа повернути титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF. Для цього британцю достатньо налякати українця, вважає фанат Путіна.

Читайте також: Джошуа, не роби цього, будь ласка! Віталій Кличко благає британця

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"Я скажу те, що говорив раніше: Джошуа повинен залякати дрібнішого хлопця. Не треба стрибати на Усика, потрібно просто його залякати. Необхідно грамотно та технічно залякати його.

Чи готовий я тренувати Джошуа? Звичайно. Ей Джей – чудовий боєць, чудовий талант. Його просто потрібно навчити парочці трюків, які я знаю. Безумовно, я хотів би тренувати Джошуа.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Люди його люблять. Тим, як уболівальники ставляться до Джошуа, він багато в чому нагадує мене. Люди люблять Ей Джея, а це означає, що він гарна людина. Люди не любитимуть тебе, якщо ти виявишся фальшивкою. Вони люблять Джошуа, так що я б хотів його тренувати, якщо буде така можливість", – наводить слова Роя Джонса fightnews.info.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Нагадаємо, після того як зірвався поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі за звання короля хевівейту, актуальною для українця, знову стала підготовка до реваншу з Ентоні Джошуа.

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Фаворитом для проведення реваншу називається Лондон. Як варіант – стадіон "Уемблі". Але не виключено, що Усик з Джошуа поб'ються на Близькому Сході.

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає
Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Точно дати реваншу поки що немає. За словами промоутера Ф'юрі Боба Арума, поєдинок проведуть у червні, а не у квітні, як планувалося раніше.

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Щодо Роя Джонса, то, нагадаємо, у 2015 році американець продався Росії та випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення ведення бізнесу та покращення відносин зі США".

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