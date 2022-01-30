"Треба залякати дрібного". Друг Путіна роздає поради Джошуа на бій з Усиком

Легендарний американський боксер Рой Джонс сподівається допомогти Ентоні Джошуа повернути титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF. Для цього британцю достатньо налякати українця, вважає фанат Путіна.
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"Я скажу те, що говорив раніше: Джошуа повинен залякати дрібнішого хлопця. Не треба стрибати на Усика, потрібно просто його залякати. Необхідно грамотно та технічно залякати його.
Чи готовий я тренувати Джошуа? Звичайно. Ей Джей – чудовий боєць, чудовий талант. Його просто потрібно навчити парочці трюків, які я знаю. Безумовно, я хотів би тренувати Джошуа.
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Люди його люблять. Тим, як уболівальники ставляться до Джошуа, він багато в чому нагадує мене. Люди люблять Ей Джея, а це означає, що він гарна людина. Люди не любитимуть тебе, якщо ти виявишся фальшивкою. Вони люблять Джошуа, так що я б хотів його тренувати, якщо буде така можливість", – наводить слова Роя Джонса fightnews.info.
Нагадаємо, після того як зірвався поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі за звання короля хевівейту, актуальною для українця, знову стала підготовка до реваншу з Ентоні Джошуа.
Фаворитом для проведення реваншу називається Лондон. Як варіант – стадіон "Уемблі". Але не виключено, що Усик з Джошуа поб'ються на Близькому Сході.
Точно дати реваншу поки що немає. За словами промоутера Ф'юрі Боба Арума, поєдинок проведуть у червні, а не у квітні, як планувалося раніше.
Щодо Роя Джонса, то, нагадаємо, у 2015 році американець продався Росії та випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення ведення бізнесу та покращення відносин зі США".