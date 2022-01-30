"Нужно запугать мелкого". Друг Путина раздает советы Джошуа на бой с Усиком

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Рой Джонс собирается готовить к реваншу Эй-Джея и научить британца парочке коронных трюков

Джонс набивается в помощники Джошуа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Легендарный американский боксер Рой Джонс надеется помочь Энтони Джошуа вернуть титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Для этого британцу достаточно напугать украинца, считает фанат Путина.

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"Я скажу то, что говорил раньше: Джошуа обязан запугать более мелкого парня. Не надо прыгать на Усика, нужно просто его запугать. Необходимо грамотно и технично запугать его. Готов ли я тренировать Джошуа? Конечно. Эй Джей – отличный боец, замечательный талант. Его просто нужно научить парочке трюков, которые я знаю. Безусловно, я бы хотел тренировать Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Люди его любят. Тем, как болельщики относятся к Джошуа, он во многом напоминает мне меня. Люди любят Эй Джея, а это значит, что он хороший человек. Люди не будут любить тебя, если ты окажешься фальшивкой. Они любят Джошуа, так что я бы хотел его тренировать, если будет такая возможность", – приводит слова Роя Джонса fightnews.info.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, после того как сорвался поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание короля хэвивейта, актуальной для украинца снова стала подготовка к реваншу с Энтони Джошуа.

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Фаворитом на проведение реванша называется Лондон. Как вариант – стадион "Уэмбли". Но не исключено, что Усик с Джошуа подерутся на Ближнем Востоке.

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Точно даты реванша пока нет. По словам промоутера Фьюри Боба Арума, поединок проведут в июне, а не в апреле, как планировалось ранее.

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Что касается Роя Джонса, то, напомним, в 2015 году американец продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".